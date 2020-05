Trotz Coronavirus - Saisonstart auf den Färöern am Samstag

In Weißrussland hat der Fußballbetrieb trotz Corona-Krise nie pausiert. Die Färöer sind nun das erste Land in Europa, das den Fußball-Lockdown aufhebt. Am Samstag beginnt die neue Saison. Die Behörden gaben grünes Licht, dass der im März verschobene Start in der „Betrideildin“, der höchsten Liga des Landes, nun erfolgen kann.

Die halb-professionelle Liga auf dem Archipel im Nordatlantik zwischen Schottland und Island fristet normalerweise ein marginales Dasein. Außer den Färingern selbst interessiert sich kaum jemand für ihre Meisterschaft. Im Europacup hat noch nie ein Team von den Färöern den Sprung in die Gruppenphase von Champions League oder Europa League geschafft - und damit auch nicht in die europäische TV-Primetime. Das ändert sich nun: Wer in diesen Wochen einen sportlichen Wettbewerb anbietet, steht im Schaufenster. Die Spiele aus Torshavn oder Toftir sind deshalb in nächster Zeit zumindest in Norwegen und Dänemark live im TV zu sehen.