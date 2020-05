„Hotels im Würgegriff der Onlineportale“

Graz –Die österreichischen Jufa-Hotels müssen in den 2,5 Monaten des Corona-bedingten Shutdowns Umsatzverluste in Millionenhöhe verkraften. Für die Sommersaison sieht man sich gut aufgestellt, dennoch wird mit einem satten Minus gerechnet.

Aktuell erwarte man einen Umsatzrückgang von 30 Prozent für die heurige Sommersaison, die zwischen Ende Mai und Ende Juni in den 60 Hotels des Tourismuskonzerns beginnen soll. „Wenn es so weitergeht, mit rund 13.000 gebuchten Nächtigungen alleine in der Vorwoche, dann könnte das Minus auch kleiner ausfallen“, sagt Jufa-Vorstandschef Gerhard Wendl bei einer Onlinepressekonferenz. Grund zur Hoffnung gibt dem Jufa-Chef auch die Zahl der gebuchten Nächtigungen. „Viele Gäste bleiben nun eine Woche, statt 5 Kurzurlaube zu buchen.“ Zudem sei der Anteil einheimischer Gäste mit 60 Prozent in den Jufa-Hotels bereits davor hoch gewesen.