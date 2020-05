Reaktionen aus Tiroler SPÖ: Erleichterung, aber noch fehlt der Glaube

SPÖ-Landesfrauenvorsitzende und Nationalrätin Selma Yildirim fühlt sich in ihrer Meinung bestärkt, „dass Rendi-Wagner das Vertrauen der Basis besitzt“. Und das sei eine klare Botschaft an die Parteigranden, die in der Vergangenheit immer wieder öffentliche Debatten angezettelt hätten. „Die Basis steht hinter der Parteivorsitzenden und die Granden müssen sich endlich an die Spielregeln halten.“ Für Yildirim muss die Partei endlich von den ewigen personaldebatten hin zu Inhalten kommen. „Das hat die Mitgliederbefragung ebenfalls klar gezeigt: Unsere Basis erwartet sich, dass wir die sozialen Themen in Österreich vorantreiben.“ Das sieht auch Dornauer so. „Jeder Mensch verdient ein gutes Leben. Dafür zu kämpfen ist unsere politische Aufgabe. Und genau die steht jetzt im Fokus.“