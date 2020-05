China weist Pompeo-Äußerungen zu Corona-Herkunft zurück

Mit einer scharfen Entgegnung hat China auf Äußerungen von US-Außenminister Mike Pompeo reagiert, der die Herkunft des Coronavirus aus einem Labor in Wuhan als erwiesen ansieht. Pompeo habe „keinerlei“ Beweise für seine Behauptungen, sagte eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Chinas UNO-Botschafter lehnte indes eine internationale Untersuchung der Herkunft des Erregers in China ab.

Pompeo hatte am Sonntag in einem Fernsehinterview gesagt, es gebe „überwältigende Beweise“ dafür, dass der Erreger aus einem Forschungslabor in Wuhan stamme. In der zentralchinesischen Metropole war SARS-CoV-2 Ende vergangenen Jahres erstmals aufgetreten und breitete sich von dort aus weltweit aus.