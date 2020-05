Ex-Profi Borowka befürchtet Welle von Suchtkranken

Der inzwischen als Suchtberater tätige deutsche Ex-Fußballprofi Uli Borowka befürchtet durch die Coronakrise gravierende Folgen in der Gesellschaft. „In den nächsten Jahren erwarten wir eine Welle von suchtkranken, psychisch kranken Menschen. Es sind verdammt viele – viel zu viele – in kurzer Zeit in die Sucht abgerutscht“, sagte 57-jährige Ex-Nationalspieler dem Internetportal Sportbuzzer.

Die Rückfallquote sei in den letzten Wochen enorm gestiegen. Suchtkranke und depressiv veranlagte Menschen seien besonders anfällig, in alte krankhafte Verhaltensmuster abzugleiten, so Borowka. Das gelte auch für eine Reihe von Sportlern, wie der frühere Teamkollege von ÖFB-Rekordnationalspieler Andreas Herzog bei Werder Bremen erklärte. „Einige Dutzend Profisportler verfallen in Zeiten der Isolation und Unsicherheit in verstärkten Alkoholkonsum.“