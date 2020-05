Land finanziert Kurzarbeit für Mitarbeiter in TVBs

Innsbruck, Wien – Das Land Tirol will bis Freitag eine eigenständige Lösung für Hunderte Mitarbeiter in den heimischen Tourismusverbänden präsentieren, die nicht in Kurzarbeit gehen können. Die Verhandlungen dazu befinden sich in der Zielgeraden. Klar ist seit Mittwoch auch, dass der Bund nicht von seiner bisherigen Position abrückt und bei der Kurzarbeit auf „Eigenerwirtschaftung“ und „Teilnahme am Wirtschaftsleben“ abstellt. Das sorgt in Tirol für massive Kritik, weil etwa die von den Tourismusverbänden Kurtaxe nicht zu den eigenerwirtschafteten Erlösen dazugerechnet wird.

Tourismusreferent und Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat in den vergangenen zwei Tagen intensiv mit der Bundesregierung darüber verhandelt, doch ein Einlenken wurde in Wien nicht signalisiert. Die Missstimmung ist groß, jetzt springt allerdings das Land ein. Bereits am kommenden Dienstag wird die Landesregierung dazu einen Grundsatzbeschluss fällen, dass das Land für die betroffenen TVB-Mitarbeiter, die nicht unter die Regelung des Bundes bzw. des Arbeitsmarktservice fallen, die Kurzarbeit vorerst finanziert. Rund vier bis 4,5 Millionen Euro sollen dafür bereitgestellt werden.

Das Unverständnis im Land ist jedoch nach wie vor groß, weil die Vorgangsweise des AMS bzw. des zuständigen Arbeitsministeriums nicht nachvollziehbar sei, wie es heißt. Landeshauptmann Platter kündigte bereits in der Vorwoche an, dass er sich das Geld vom Bund zurückholen werde. Offenbar will das Land jetzt aber einmal Klarheit bei den verunsicherten Beschäftigten in den einzelnen Tourismusverbänden schaffen.

Das letzte (politische) Wort soll aber noch nicht gesprochen sein. In den nächsten Wochen sind nämlich weitere Gespräche zwischen dem Bund und dem Land Tirol anberaumt. (TT)