Pensionistin in OÖ lag tagelang hilflos in Wohnung und starb

Eine 78-Jährige ist tagelang hilflos in ihrer Wohnung in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) am Boden gelegen, bevor sie Dienstagabend dank einer aufmerksamen Nachbarin zunächst gerettet wurde. Am Mittwoch starb die Pensionistin allerdings im Krankenhaus, wie das Spital am Nachmittag mitteilte.