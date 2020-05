Zug schleifte in OÖ Pkw fünf Meter mit und entgleiste

Ein Zug hat am Mittwoch in St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) einen Pkw fünf Meter mitgeschleift und ist entgleist, als das Auto an einen Strommasten prallte. Die 58-jährige Pkw-Lenkerin fuhr kurz nach 9.00 Uhr über den mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang, als sich der Zug gerade näherte, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.