Kaum Verzögerung bei großen Wohnprojekten in Innsbruck

Innsbruck – Trotz Corona-Krise liege man bei den Wohnbau-Großprojekten in Innsbruck im Zeitplan: Das betonten Stadt, Innsbrucker Immobilien Gesellschaft (IIG) und Neue Heimat (NHT) gestern in einer Aussendung. Bei den 307 Wohneinheiten des ersten Baufeldes am Campagne-Areal (geplante Fertigstellung: Mai 2022, Baukosten: ca. 58 Mio. Euro) rechnet die IIG mit einer Verzögerung von maximal einem Monat.