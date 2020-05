Trump will Coronavirus-Taskforce nun doch nicht auflösen

US-Präsident Donald Trump will die Coronavirus-Taskforce des Weißen Hauses nun doch nicht auflösen. Trump schrieb am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter, das Gremium werde seine Arbeit „auf unbestimmte Zeit“ fortsetzen. Der Fokus werde auf „Sicherheit und der Wiedereröffnung unseres Landes“ liegen, außerdem auf Impfstoffen und Behandlungsmethoden.

Noch am Vortag hatte Vizepräsident Mike Pence angekündigt, die von ihm geleitete Gruppe solle in den kommenden Wochen aufgelöst werden. Als Zeitrahmen nannte Pence Ende Mai, Anfang Juni. Dann sollten die Aufgaben der Expertengruppe, die Trump im Umgang mit der Pandemie berät, schrittweise wieder an die zuständigen Behörden übertragen werden. Dies bedeute eine Rückkehr zu einem „traditionelleren“ Krisenmanagement“, sagte Pence.