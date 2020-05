Deutsche Bundesliga atmetet nach Neustart-Erlaubnis auf

Die deutsche Bundeskanzlerin hat dem Profifußball ihres Landes am Mittwoch die erlösende Nachricht überbracht. 1. und 2. Bundesliga würden ihren Spielbetrieb mit Geisterspielen „ab der zweiten Maihälfte“ weiterführen dürfen, erklärte Angela Merkel nach einem Politik-Gipfel mit den Ministerpräsidenten. Eine Entscheidung, die in der Milliarden-Branche mit großer Erleichterung aufgenommen wurde.

Nach dem grünen Licht der Politik visiert die Liga den 15. Mai als Datum für die Fortsetzung an. Das beschloss das DFL-Präsidium am Mittwochabend, die 36 Clubs seien informiert worden, erklärte der Dachverband gegenüber der dpa. Am Donnerstag sollen in einer Mitgliederversammlung mit den Clubs beider Ligen noch die Details der Fortsetzung der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit beraten werden.