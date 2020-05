Van der Bellen telefonierte mit Rouhani

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Mittwoch mit seinem iranischen Amtskollegen Hassan Rouhani telefoniert. „Der weltweite gemeinsame Kampf gegen Covid-19 darf nicht behindert werden. In diesem Zusammenhang zeigte Van der Bellen Verständnis für den Wunsch nach Lockerungen von Sanktionen“, hieß es in einem Tweet der Präsidentschaftskanzlei.