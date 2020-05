Afghanistan hebt Terrorzelle von IS und Haqqani-Netzwerk aus

Der afghanische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben eine gemeinsame Terrorzelle der Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und des Haqqani-Netzwerks ausgehoben. Sicherheitskräfte hätten zwei Verstecke der Gruppe in und außerhalb Kabuls gestürmt, teilte der Geheimdienst NDS am Mittwoch mit. Dabei seien fünf Kämpfer getötet und acht weitere verhaftet worden.