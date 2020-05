Schickt uns eure Fragen: TT-Chat zur Schulöffnung heute ab 9.30 Uhr

Innsbruck – Seit 4. Mai wird in den Maturaklassen wieder unterrichtet, auch die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen von Berufsschulen sowie Berufsbildenden mittleren Schulen sitzen bereits wieder in den Klassenzimmern. Am Montag, 18. Mai, beginnt die Phase zwei der Rückkehr in den Schulalltag: Die Volksschulen, Neuen Mittelschulen, AHS-Unterstufen sowie Sonderschulen nehmen den Unterrichtsbetrieb wieder auf.