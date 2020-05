Antrag für Fünf-Länder-Biosphärenpark bei UNESCO eingereicht

Das Österreichische Nationalkomitee für das UNESCO-Programm „Man and the Biosphere“ (MAB) hat am Mittwoch im Namen der fünf beteiligten Länder Österreich, Kroatien, Ungarn, Serbien und Slowenien den Antrag zur Aufnahme des „Mur-Drau-Donau“-Korridors in das Weltnetzwerk der Biosphärenparks bei der UNESCO in Paris eingereicht. Das Gebiet wäre damit der weltweit erste Fünf-Länder-Biosphärenpark.