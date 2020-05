Apres-Ski-Bar in Maria Alm im Pinzgau abgebrannt

Eine Apres-Ski-Bar in Maria Alm im Pinzgau ist am Mittwoch völlig abgebrannt. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, dürfte ein eingeschalteter Heizstrahler die kleine Holzblockhütte in der Ortschaft Hinterthal in Brand gesetzt haben. Ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen. Die 64-jährige Besitzerin aus Deutschland sei zum Zeitpunkt des Feuers abwesend gewesen, informierte die Polizei.