BVT-Chef Peter Gridling geht im Herbst in Pension

Wien – Im Innenministerium wird weiterhin an der Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) gearbeitet. Erste Zwischenergebnisse könnten bald vorliegen. Sein Direktor hat seine Expertise für die Neuausrichtung eingebracht, bei der Umsetzung und Realisierung wird er aber nicht mehr aktiv dabei sein. Wie Peter Gridling (63) gegenüber der Tiroler Tageszeitung bestätigt hat, wird er im Herbst in Pension gehen. „Ich werde mein Ansuchen fristgerecht drei Monate vor meiner Pensionierung, also noch im Juni, an den Innenminister übergeben.“