Biosysteme-Konferenz in Estland eröffnet: Forschung für mehr Agrarertrag

Lienz – Landwirtschaft und Mechatronik gehören zusammen. „Es gibt sehr teure Sitze für Traktoren, die den Fahrer trotz der Bewegungen der Maschine absolut ruhig sitzen lassen“, schildert Fadi Dohnal einen praktischen Anwendungsfall. Dohnal leitet die Division Mechatronik der UMIT am Campus Technik Lienz. Seine Arbeiten im Bereich der Schwingungen sind weltweit anerkannt. Am Mittwoch hat Dohnal die 11. internationale Konferenz „Biosystems Engineering 2020“ in Estland als erster Hauptvortragender eingeleitet.