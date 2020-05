Frau ging mit Kindern auf Diebestour durch Wiener Geschäfte

Eine Frau ist in Wien regelmäßig mit ihren Kindern auf Diebestour gegangen. Die 28-Jährige wurde am Mittwoch festgenommen, als sie mit der Fünf- und dem Dreijährigen in zumindest drei Geschäften unterwegs war. Sie hatte Kleidung im Wert von mehreren hundert Euro bei sich, berichtete die Polizei am Donnerstag.