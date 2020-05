Tiroler Experte sieht Maskenpflicht Ende Mai am Prüfstand

Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit hatte, wie berichtet, 3800 der insgesamt 15.600 Corona-Infizierten in Österreich unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wo sich die Patienten angesteckt hatten. Niemand hat sich demnach in Öffis oder Geschäften infiziert. Auch in Schulen gab es keine Cluste­r. Dass man in diesen Bereichen Maske tragen muss, hält Weiss für ein „übervorsichtiges Vorgehen“. Durch die Maske würden Menschen die Distanz zueinander einhalten. Wenn jemand Maske trage, komme man ihm nicht zu Nahe. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte genau mit dem Gegenteil argumentiert: Die Maske verleite Menschen dazu, den Sicherheitsabstand nicht mehr einzuhalten.