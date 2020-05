"Durchstarten" statt "Hochfahren": Distanz bleibt an Unis Trumpf

Wien, Innsbruck – „Hochfahren“, wie Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gerne sagt, will Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) den Unibetrieb nicht. Er spricht lieber vom „Durchstarten“. Denn die Hochschulen bleiben weitgehend geschlossen, Lehre und anstehende Prüfungen, mündlich wie schriftlich, sollen auch in nächster Zeit soweit möglich online stattfinden. Für große Prüfungen herkömmlicher Art gibt es entsprechende Hygieneauflagen. Zumindest in abgespeckter Form sollen bald auch wieder Laborübungen, Lehrgrabungen und künstlerischer Einzelunterricht stattfinden.

17.599 Bewerber – über 1000 mehr als im Vorjahr – haben sich für die Aufnahmeverfahren der drei Medizinischen Universitäten in Österreich und der medizinischen Fakultät der Uni Linz angemeldet. In Innsbruck interessieren sich 4008 Männer und Frauen (2019: 3826) für einen der 400 Studienplätze. Wann, wo, wie der Test abgehalten wird, ist noch nicht entschieden, sagt Peter Loidl, Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten an der MedUni in Innsbruck. „Wichtig ist es uns, den bestmöglichen Schutz vor einer Ansteckung zu gewährleisten. Dazu wird derzeit am optimalen Ablauf und weiteren Details gearbeitet.“ Ideal sei die Situation nicht – besonders für die Bewerber. Im Moment hieße es abwarten. „Schlimmstenfalls starten in diesem Studienjahr die Medizin-Studierenden einige Wochen später mit ihrem Studium“, so der Vizerektor.