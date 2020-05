Pfusch steigt in Österreich bis Jahresende auf fast 25 Mrd. Euro

Die Rezession ist auch ein Nährboden für den Pfusch. „Durch die Rezession wird die Schattenwirtschaft in Österreich zunehmen, da viele zumindest einen Teil der Einkommensverluste durch selbst pfuschen oder im Pfusch arbeiten lassen ausgleichen werden“, sagt Ökonom Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität Linz.

Nimmt man bis Jahresende einen durch die Rezession verursachten Rückgang der heimischen Wirtschaftsleistung (BIP) von 5 % an, steigt der Pfusch in Österreich bis zum Jahresende auf einen Wert von knapp 24,7 Milliarden Euro – das sind um 1,8 Mrd. Euro oder 7,86 % mehr, als noch vor der Corona-Krise angenommen wurde.“ Mit 24,7 Milliarden Euro macht der Pfusch 6,4 % der gesamten österreichischen Wirtschaftsleistung (BIP) aus. Schneider betont, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme und eine vorläufige Grobschätzung handelt, die sich noch im Sommer und Herbst wohl ändern wird.

In einigen Nachbarländern wird die schwere Rezession laut Schneider zu ähnlichen und sogar stärkeren Zuwächsen in der Schattenwirtschaft führen. In Deutschland werde die Schattenwirtschaft auf knapp 10,5 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen (+14 % gegenüber bisherigen Prognosen) – unter der Annahme einer Rezession von 7 %.