Alarmstimmung bei Tiroler Betrieben: 113 Mio. Euro für regionale Wirtschaft

Innsbruck – In der Tiroler Wirtschaft herrscht Alarmstimmung, vor allem die rund 20.000 Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe mit bis zu 249 Mitarbeitern stehen wegen der Corona-Krise mit dem Rücken zur Wand. Deshalb haben die ÖVP-Wirtschaftsbundgranden mit Obmann Franz Hörl und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser jetzt einen Vorschlag für eine Impulsförderung des Landes ausgearbeitet. „Damit könnten regionale Wertschöpfungen in Gang gesetzt und den Betrieben rasch geholfen werden“, betonen Hörl und Walser. Der so genannte „KMU-Scheck“ wird einerseits als Investitionsanreiz bezeichnet, zum anderen soll er die regionale Nachfrage und Produktion ankurbeln. Je nach Anzahl der Beschäftigten könnten die Betriebe mit 2000 bis 20.000 Euro gefördert werden.

„Wir sind davon überzeugt, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um mit dem KMU-Scheck ein aktivierendes Signal an die Unternehmen zu senden“, tritt Walser offensiv an Landeshauptmann Günther Platter und Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf heran. Rund 103 Millionen Euro müsste das Land dafür lockermachen. Betriebe, die in Klimaschutz und Digitalisierung investieren, sollten zusätzlich einen Bonus von 500 Euro erhalten. Das macht weitere 9,8 Mio. Euro aus.

Die Bedingungen orientieren sich an regionalen Auflagen: Wer zwischen Juni und 31. Mai 2021 in sein Unternehmen investiert – sei es in Beratung, Kommunikation, Equipment, EDV, Fortbildung u. a. –, bekommt vorab die Förderung. Die Leistungen und Produkte müssen jedoch ebenfalls von Tiroler Betrieben bezogen werden. Franz Hörl: „Neben den Corona-Hilfsmaßnahmen müssen wir auch Impulse setzen, um das Rückgrat der Tiroler Wirtschaft unbürokratisch zu stärken.“ Der Wirtschaftsbundobmann geht schlussendlich davon aus, dass sich der Scheck doppelt bezahlt macht. „Nicht nur die Betriebe und die Mitarbeiter profitieren von den regionalen Wirtschaftskreisläufen. Auch für das Land zahlt es sich letztlich aus.“ (pn)