Volksanwalt zerpflückt Aschbacher-Antwort zu Kindergeld

Die Volksanwaltschaft will sich mit der Anfragebeantwortung von Familienministerin Christine Aschbacher (ÖVP) in Sachen Kinderbetreuungsgeld nicht zufriedengeben. „Einige Anregungen werden zwar aufgegriffen, die meisten Vorschläge werden aber ignoriert“, ließ Volksanwalt Bernhard Achitz am Donnerstag mitteilen. Die Volksanwaltschaft will weiter den Nationalrat mit dem Thema befassen.