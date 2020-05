Größtes Römermosaik Oberösterreichs am Attersee entdeckt

Das bisher größte Römermosaik Oberösterreichs haben Archäologen in Weyregg am Attersee entdeckt. Es zierte auf 110 Quadratmetern den Boden einer 31 Meter langen Wandelhalle in einer Luxusvilla, teilte die Landes-Kultur GmbH am Donnerstag mit. Bei Ausgrabungen der Universität Salzburg und der OÖ Landes-Kultur GmbH wurde ein Viertel des „hervorragend erhaltenen Mosaiks“ freigelegt.