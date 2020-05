Photovoltaik und Wasserkraft top: Erneuerbare Energien hoch im Kurs

Klagenfurt, Wien – Wer Wind sät, wird Strom ernten: Das jedenfalls ist die Hoffnung jener, die auf den Durchbruch von erneuerbaren Energien setzen. Die grundsätzliche Unterstützung der Österreicher ist jedenfalls gegeben. Das belegt eine Studie, die von der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, der Wirtschaftsuniversität Wien, des Versorgungsunternehmens Wien Energie und des Beratungsunternehmens Deloitte am Donnerstag veröffentlicht wurde. Mehr als tausend Interviewpartner (zwischen 18 und 70 Jahre alt) gaben ihre Haltung zu Protokoll – und da zeigte sich, dass knapp drei Viertel der Befragten den Ausbau der Wasserkraft für gut befinden. Noch größer ist die Bereitschaft für die Installation von Photovoltaik­anlagen. Im Sinken begriffen ist dagegen die Unterstützung von Windkraft – verglichen mit einer früheren Studie –, wobei sich immer noch zwei Drittel der Antwortenden für deren Ausbau aussprachen. „Die Windkraft verfügt über hohe Akzeptanz, verliert aber an Beliebtheit“, fasst Studienautorin Nina Hampl zusammen. Auffallend sei die relativ niedrige Windkraft-Sympathie im Westen (Tirol, Vorarlberg), wo sich anteilsmäßig nur 57 Prozent für diese Energieart aussprachen.

Einen deutlichen Ausreißer nach unten verzeichnete jedoch die Elektromobilität. Konnten sich vor einem Jahr noch mehr als die Hälfte der Befragten für die Anschaffung eines Elektroautos erwärmen, sank der Wert bei der neuen Befragung auf 44 Prozent. Als Gründe dafür nennt Deloitte-Österreich-Partner Gerhard Marterbauer „Hemmnisse“ wie mangelnde Reichweite, zu wenige Lademöglichkeiten und hohe Anschaffungskosten. Aber an diesen Stellschrauben werde derzeit gedreht: Das Angebot an entsprechenden Autos werde größer, die Schnellladestationen mehr, die Reichweite nehme zu. Marterbauer denkt daran, dass gerade jetzt, wo der Automarkt am Boden liegt, die Chancen für den Durchbruch der Elektromobilität gut seien – und fordert daher mehr richtungsweisende Subventionen: „Eine höhere Förderung für E-Autos wäre gerade jetzt sinnvoll, um auch die Autobranche wieder anzukurbeln.“ Um dafür mehr Lademöglichkeiten bei Mehrparteienhäusern zu schaffen, wünscht sich Max Strebl von Wien Energie stimmigerweise eine „Modernisierung des Wohnrechts“. (hösch)