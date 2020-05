Kaiser: Lehrerfreistellung ab 60 Zwei-Klassen-Gesellschaft

Kaiser, der formal auch Präsident der Bildungsdirektion ist, zeigt sich gegenüber der APA „fassungslos“ über die Empfehlung aus einem Informationsschreiben des Bildungsministeriums an die Bildungsdirektionen, die „quasi einer Anweisung an die Länder gleichkommt“, diese Regelungen auch auf die Landeslehrer anzuwenden. Würden aber alle Lehrer über 60 diese Möglichkeit zur Freistellung nutzen, könnte man in Kärnten wegen der Altersstruktur unter den Pädagogen den Unterricht nur schwer abhalten, warnt Kaiser.