Dale Albright: Ich war anfangs wie gelähmt, und ich habe immer noch Angst. Ich vermisse die Arbeit am Theater sehr, den Kontakt mit Kollegen. Das Abstandhalten, so wichtig es auch ist, fällt schwer. Die ersten Wochen in Isolation waren seltsam, aber gleichzeitig habe ich die Ruhe genossen, die Zeit zum Innehalten. Der Mensch ist so was von getrieben: Schnell will er alles Mögliche erleben und verpasst dabei das Leben.