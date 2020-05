SPÖ-Manager Christian Deutsch: „Eine Verleumdungskampagne“

Wien – Da präsentiert Pamela Rendi-Wagner freudig das Ergebnis der SPÖ-Mitgliederbefragung, 42,7 Prozent der 160.000 Genossen haben mitgemacht, von denen haben ihr 71,4 Prozent das Vertrauen ausgesprochen – und dann das: Aus der Partei wird hinausgespielt, dass nur neun der 14 Mitglieder der Wahlkommission das Resultat anerkannt haben, Niederösterreicher und Steirer haben das nicht getan. Gemunkelt wird, dass bei der Auswertung der brieflich und via Internet eingegangenen Fragebögen nicht alles rechtens gewesen sei. Laut sagt das keiner, Belege dafür gibt es nicht. Die Parteivorsitzende verwahrt sich gegen den Vorhalt: „Es ist alles korrekt abgelaufen.“

Das sagt auch Wahlkommissionsleiter Harry Kopitz, im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung: „Manipulation war ausgeschlossen.“ Wer trägt so etwas nach außen? Und warum? „Das ist mir ein Rätsel. Es sind Fake News – die ich entschieden zurückweise“, antwortet Kopitz, der Präsident des Wiener Landtages war. Was haben fünf Kommissionsmitglieder moniert? „Sie haben in Frage gestellt, ob man nicht ein anderes Verfahren einhängen hätte sollen – eine händische Auswertung.“ Dabei seien die Mitglieder im Laufe des Procederes der Befragung viermal zusammengekommen.