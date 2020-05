Radikales Sparpaket: AUA will 1100 Jobs abbauen

Die AUA ist im Zuge der Corona-Krise in finanzielle Turbulenzen geraten. Auch eine Insolvenz steht im Raum. Für den Flughafen Innsbruck sei die AUA immer noch der wichtigste Partner, erklärt Marco Pernetta, Chef des Flughafens Innsbruck: „Die AUA ist der größte Einzelkunde in Innsbruck“, sagt Pernetta gegenüber der TT. Die Airline bediene die aufkommensstärkste Strecke Innsbruck-Wien fünfmal täglich und führe im Winter zahlreiche Charterflüge etwa nach Skandinavien und Großbritannien durch. Die von der AUA und vom Mutterkonzern Lufthansa angeflogenen Drehkreuze Wien und Frankfurt seien zudem wichtig, um internationale Gäste nach Tirol zu bekommen. „Die Umsteigefunktion für Gäste etwa aus Amerika und Asien können nur die AUA und die Lufthansa gewährleisten“, sagt der Flughafenchef. Aktuell hat die AUA noch rund 150 Mitarbeiter in Innsbruck stationiert. Davon 100 im Servicecallcenter, sowie rund 50 an Ticket- und Check-In-Schaltern, sowie in der Technik. (ecke)