Kaiser: Lehrerfreistellung ab 60 Zwei-Klassen-Gesellschaft

Die SPÖ hat am Donnerstag dagegen mobil gemacht, dass Lehrer laut Informationsschreiben des Bildungsministeriums ab 60 auch dann dem Unterricht fernbleiben dürfen, wenn sie keiner Risikogruppe angehören. Sozialsprecher Josef Muchitsch ortet in einer Stellungnahme gegenüber der APA eine Ungleichbehandlung gegenüber allen anderen Arbeitnehmern, Kärntens LH Peter Kaiser sieht dies ähnlich.

Gesundheitssprecher Philip Kucher sieht eine „Husch-Pfusch-Lösung“. „Auch die Angehörigen sind bei Lehrerinnen und Lehrern umfasst. Bei allen anderen Berufsgruppen nicht, obwohl wir seit Wochen dafür kämpfen“, zeigt sich Muchitsch empört. Er will noch am Donnerstag im Sozialausschuss vom zuständigen Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) eine Erklärung fordern.

Wiens Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky ist befremdet vom Vorgehen von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) - dieser habe die klaren Regelungen des Gesundheitsministeriums „einfach unterlaufen“. „Das schafft nicht nur eine Zwei-Klassen-Gesellschaft, sondern erschwert die Planbarkeit in den die Bildungseinrichtungen enorm“, kritisiert Czernohorszky und fordert einheitliche, klare Regelungen zu Freistellungen für alle Berufsgruppen.

Vor einer „Zwei-Klassen-Gesellschaft warnt auch Kaiser. Kärntens LH, der formal auch Präsident der Bildungsdirektion ist, zeigt sich gegenüber der APA „fassungslos“ über die Empfehlung aus einem Informationsschreiben des Bildungsministeriums an die Bildungsdirektionen, die „quasi einer Anweisung an die Länder gleichkommt“, diese Regelungen auch auf die Landeslehrer anzuwenden. Würden aber alle Lehrer über 60 diese Möglichkeit zur Freistellung nutzen, könnte man in Kärnten wegen der Altersstruktur unter den Pädagogen den Unterricht nur schwer abhalten, warnt Kaiser.