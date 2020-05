Österreichs Berufung zu AKW Hinkley Point abgeschmettert

Die von Österreich eingelegte Berufung gegen Staatsbeihilfen für das britische Atomkraftwerk Hinkley Point C ist vom Generalanwalt des Europäischen Gerichtshofs abgelehnt worden. Das Gericht der EU habe die Klage Österreichs „zu Recht abgewiesen“, erklärte der EuGH-Anwalt am Donnerstag. Ein abschließendes Urteil in diesem Rechtsstreit muss der Europäische Gerichtshof (EuGH) erst sprechen.

Die EU-Richter folgen dem Generalanwalt üblicherweise in vier von fünf Fällen. Die EU-Kommission hatte die britischen Staatsbeihilfen 2014 genehmigt. Großbritannien hatte den AKW-Betreibern einen hohen garantierten Einspeisetarif für 35 Jahre zugesagt. Das EU-Gericht hatte eine Nichtigkeitsklage Österreichs gegen die Entscheidung der EU-Kommission 2018 abgewiesen. Gegen das Urteil hatte Österreich umgehend Berufung eingelegt. In dem Verfahren wurde Österreich von Luxemburg unterstützt, die EU-Kommission hingegen von Großbritannien, Tschechien, Frankreich, Ungarn, Polen, Rumänien und der Slowakei.

Der grüne EU-Abgeordnete und Ko-Vorsitzende der europäischen Grünen, Thomas Waitz, übte Kritik an der EU-Entscheidung zugunsten der britischen Staatshilfen. „Die Hochrisikotechnologie Atomkraft ist nicht nur komplett veraltet, sondern teuer und unrentabel“, sagte Waitz. „Atomkraft ist und bleibt keine Lösung im Kampf gegen die Klimakrise. Das Steuergeld wäre besser investiert in erneuerbare Energien und damit auch in green Jobs. Das sollte die Priorität der Kommission auch in den nächsten Jahren sein, statt an der Wettbewerbsverzerrung des europäischen Energiemarktes festzuhalten.“