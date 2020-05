Kein Freitagsspiel bei deutscher Bundesliga-Fortsetzung

Die deutsche Fußball-Bundesliga setzt ihre Saison mit der 26. Runde ohne Partie am Freitagabend fort. Am Samstag, 16. Mai, finden fünf Spiele um 15.30 Uhr statt, darunter das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Am Samstagabend um 18.30 Uhr treffen dann Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach aufeinander, gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag bekannt.