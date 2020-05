Moschee-Angreifer in Norwegen vor Gericht

Neun Monate nach dem Angriff auf eine Moschee in Norwegen hat der Prozess gegen den angeklagten Täter begonnen. Der 22-Jährige muss sich seit Donnerstag vor dem Bezirksgericht in Sandvika westlich von Oslo wegen Mordes und Terrorismus verantworten. Der Anklageschrift zufolge hatte er noch vor der Moschee-Attacke im August vergangenen Jahres seine Stiefschwester getötet.

Der Norweger mit offen rechtsextremistischen und rassistischen Ansichten bezeichnete sich als nicht schuldig. Bereits zuvor hatte er die Taten eingeräumt, Schuld in strafrechtlichem Sinne aber von sich gewiesen.

Dem Mann wird weiters vorgeworfen, am 10. August 2019 mit mehreren Schusswaffen eine Moschee in Bærum bei Oslo angegriffen zu haben. Dabei fielen auch Schüsse. Dann wurde er aber von muslimischen Gläubigen überwältigt und festgenommen, ohne dass jemand schwerer verletzt wurde. In seiner Wohnung fand die Polizei später die Leiche seiner 17 Jahre alten, aus China adoptierten Stiefschwester. Der Anklage zufolge tötete er das Mädchen mit vier Schüssen aus einem Jagdgewehr.