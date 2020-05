Von Apple bis X Æ A-12: Die bizarre Namensgebung der Star-Babys

Los Angeles – Das jüngste Beispiel einer skurrilen Namensgebung lieferte erst vor Kurzem der exzentrische Tesla-Chef Elon Musk. Er twitterte ein Foto mit seinem Sohn, der tatsächlich X Æ A-12 heißen sollte. Im US-Bundesstaat Kalifornien darf der kleine Musk zumindest offiziell diesen Namen aber nicht tragen: Die Regularien verbieten Ziffern in Vornamen.

So gut wie alle Eltern, die ein Baby erwarten, beschäftigen sich mit dem Thema Vornamen für den kleinen Liebling. Viele durchforsten tagelang Listen auf der Suche nach dem perfekten Mädchen- oder Jungennamen. Schließlich trägt das Kind den Vornamen ein Leben lang und soll mit diesem glücklich sein.

Wenn allerdings Prominente auf der Suche nach einem Namen für den Nachwuchs sind, dann scheint es beinahe so, als hätten sie Angst vor dem Normalen. Hauptsache nicht nullachtfünfzehn könnte man denken. Denn nur in ganz seltenen Fällen wird der Nachwuchs einer Berühmtheit Peter, Sarah oder Jack in seinem Leben gerufen.