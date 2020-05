Gemeinde Mayrhofen blüht mit „grüner Idee“ auf

Mayrhofen – Es herrscht geschäftiges Treiben in Mayrhofen. Zwei Arbeitskräfte der Gemeinde und zwei des Tourismusverbandes packen gemeinsam an. Ihr Auftrag: Der Ort soll mehr aufblühen.

Der zugepflasterte Parkplatz beim Musikpavillon wurde schon in Angriff genommen. Dort hat die Gemeinde auf jenen Flächen, wo nicht geparkt werden kann, Bäume gepflanzt. „Das kostet fast nix, aber macht so einen Unterschied“, sagt Wechselberger. Zudem werden an 61 Straßenlaternen Hängeblumen montiert, der Schilderwald soll gelichtet werden und auch Unkraut-Jäten am Gehsteig ist angesagt. Wechselberger hofft, auch die Anwohner zum Mitmachen zu motivieren und mehr Nachhaltigkeit im Ort zu säen.