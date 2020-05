Innsbruck – Wegen der sich zuspitzenden Corona-Krise wurden in der ersten Märzwoche bereits Veranstaltungen in Tirol abgesagt, andere wie die Innsbrucker Frühjahrsmesse aufgrund der umfangreichen Auflagen vorerst auf Herbst verschoben. Am Konzert der deutschen Schlagersängerin Andrea Berg in der Innsbrucker Olympiahalle am 6. März hielten die Veranstalter jedoch fest. Obwohl sich dazu auch zahlreiche Besucher aus Südtirol angesagt hatten. Noch dazu stufte das deutsche Robert-Koch-Institut Südtirol am Vorabend als Risikogebiet ein, in Bozen mussten an diesem Tag bereits die Schulen schließen. Außerdem hat die Regierung alle öffentlichen Veranstaltungen untersagt.