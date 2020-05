Schriftsteller Dzevad Karahasan erhält Goethepreis 2020

Die Stadt Frankfurt verleiht den Goethepreis 2020 an den in Sarajevo und Graz lebenden bosnischen Schriftsteller Dzevad Karahasan. „In Zeiten eines wachsenden Nationalismus auch in Europa steht der diesjährige Preisträger Dzevad Karahasan für das dauerhafte Überwinden von Grenzen, seien sie politisch oder kulturell“, begründete Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) die Entscheidung.