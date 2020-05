Schwarzer Jogger von Weißen erschossen - Video empört

Die in einem Video festgehaltenen tödlichen Schüsse auf einen schwarzen Jogger durch Weiße im Südstaat Georgia sorgen für wachsende Empörung in den USA. Politiker wie der designierte US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden forderten eine umfassende Aufklärung der Tat. Ein Staatsanwalt kündigte diese Woche an, dass ein Geschworenengremium eine Anklage gegen den oder die Todesschützen prüfen soll.