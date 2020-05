75 Jahre Kriegsende: Putin telefoniert mit Macron und Trump

Putin erinnerte besonders an die Leistung französischer Piloten, die gemeinsam mit der Roten Armee gekämpft hätten. Macron wollte ursprünglich zu der großen Siegesparade am 9. Mai nach Moskau kommen. Auch Trump wurde eingeladen, sagte jedoch zuvor ab. Die Feier wurde schließlich wegen der Corona-Krise verschoben. Frankreich zählt neben Großbritannien, den USA und der Sowjetunion zu den Siegermächten, die Nazi-Deutschland besiegten. In Österreich und in anderen westlichen Ländern wird am 8. Mai dem Kriegsende gedacht, Russland und die anderen Ex-Sowjetrepubliken feiern dagegen am 9. Mai.