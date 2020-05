Golf-Turnier mit Woods, Mickelson, Manning und Brady

Die Golf-Superstars Tiger Woods und Phil Mickelson sowie die berühmten American-Football-Quarterbacks Tom Brady und Peyton Manning matchen sich am 24. Mai in Hobe Sound (Florida) auf dem Golfplatz. Beim „The Match: Champions for Charity“ sollen 10 Millionen Dollar (9,3 Mio. Euro) zur Bekämpfung der Folgen der Coronakrise gespendet werden.