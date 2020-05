Schul-Erlass: Lang ersehntes Dokument, große Erleichterung in Tirol

Empfohlen wird vom Ministerium, den Unterricht im „Drei plus zwei Tage“-Modell abzuwickeln. Heißt: drei Tage Unterricht für die ein­e, zwei Tage für die andere Gruppe, in der Woche darauf dann umgekehrt. Rücksicht genommen werden soll bei der Einteilung auf berufstätige Eltern und darauf, dass Geschwisterkinder keine unterschiedlichen Intervalle beim Schulbesuch haben. Am Stundenplan wird sich nichts Grundlegendes ändern. Turnen als Fach bleibt gestrichen, der Musikunterricht findet statt – allerdings ohne Singen. Der Unterricht an Volksschulen wird um 12 Uhr, jener an den AHS-Unterstufen bzw. Neuen Mittelschulen um 14 Uhr enden. „Im Bereich der Sekundar­stufe II kann auch an Samstagen unterrichtet werden“, steht im Erlass der Ministeriums.