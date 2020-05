Wie das Amen im Gebet: Pfarren müssen jetzt kreativ sein

Wie sehen katholische Geistliche die Vor­gaben? Gerhard Kobler, Pfarrer in der oberösterreichischen Landgemeinde Haslach an der Mühl, befindet gegenüber der TT: „Die Umsetzung der Rahmenordnung liegt in der Verantwortung der Pfarrleitung, aber in der Praxis sind dem ganz enge Grenzen gesetzt.“ Vieles sei „in Wirklichkeit nicht frei zu entscheiden bzw. der Pfarrbevölkerung sehr schwer verständlich zu machen. Etwa ob die – grundsätzlich erlaubte – Kommunionspendung angesichts der konkreten örtlichen Umstände (in kleinen Kirchenräumen) mit den hygienischen Bestimmungen überhaupt machbar oder einfach nur sinnvoll ist. Allein die Vorschrift bzgl. Desinfizieren nach einem unbeabsichtigten Kontakt mutet absurd an“, sagt Koble­r: „Die Kommunion­spendung generell auszusetzen, wäre die einfachere Lösung gewesen.“

Dass öffentliche Gottesdienste ab 15. Mai wieder erlaubt sind, sei „grundsätzlich eine gute Botschaft. Und viele haben sehnsüchtig darauf gewartet. Bekanntlich liegen die Schwierigkeiten im Detail.“ Diese Problem­e zu lösen, werde an die Pfarrverantwortlichen delegiert. Das betreffe primär die Umsetzung der Auflage, dass nur wenige Menschen – pro zehn Quadratmeter eine Person – an der Feier teilnehmen können. „Das wird zwangsläufig einiges an Verärgerung auslösen. Wenn die Leute erleben, was die Einschränkungen, inklusive Tragen von Mundschutz, in der Realität bedeuten, wird die Euphorie über die Öffnung schnell sehr gedämpft sein“, konstatiert Kobler. „Für mich unverständlich ist auch, dass es für Gottesdienste im Freien keine Regelung gibt. Gerade das wäre jetzt, in der wärmeren Jahreszeit, von Interesse. Und das Einhalten der Abstands­regelung wäre im Freien viel leichter möglich als in geschlossenen Räumen. Warum dürfen sich gerade da nicht mehr als zehn Personen versammeln?“