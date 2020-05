Miliz wird auf Coronavirus getestet, Zivildiener nicht

Wien – Am Montag startete die erste Miliz-Teilmobilmachung in der Geschichte. 1400 Milizsoldaten aus 13 Jägerkompanien rückten österreichweit ein. Ihr Einsatz soll bis voraussichtlich Ende Juli dauern. Ihre Aufgaben bestehen in der Überwachung der Staatsgrenze, der Unterstützung beim Grenzmanagement und der Überwachung kritischer Infrastruktur.

Aus dem für Zivildienst zuständigen Ministerium heißt es dazu in einer schriftlichen Beantwortung: „Aus Arbeitnehmerschutz-Sicht sind Zivildiener grundsätzlich nicht anders zu behandeln als die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen. Daher gibt es auch für Zivildienstleistende keine flächendeckenden Vorab-Testungen. In Verdachtsfällen sind die Einrichtungen dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen bzw. Testungen in die Wege zu leiten.“ Die gesetzliche Bestimmung hierzu, so das Ministerium, findet sich in § 38 Abs. 4 Zivildienstgesetz. Ein freiwilliger Zivildiener, er ist in einem Pflegeheim tätig, befindet dazu trocken: Es zeige sich, dass die „Milizsoldaten die bessere Lobby haben“ – und dass „Soldaten anders gesehen werden als Zivildiener“.