Ein Einsatz ins Ungewisse für Miliz – doch Absagen war keine Option

„Ich bin zwar mit Herz und Seele Jurist“, sagt Weinkamer im Gespräch mit der TT, aber drei Monate – so lange wird der Einsatz voraussichtlich dauern – seien für ihn verkraftbar: „Im Grunde habe ich keinen Nachteil, meine Richterprüfung werde ich vermutlich nach hinten verschieben und auf meinen Ausbildungsplatz beim Rechtsanwalt kann ich nach dem Einsatz zurück.“ Da treffe es andere einberufene Kameraden sicher schwerer, so Weinkamers Einschätzung. „Außerdem ist es für mich auch juristisch interessant“, spielt er auf die Grundlage des Einsatzes, die Befugnisse des Sicherheitspolizeigesetzes, an.

Im Zivilberuf ist Moravitz Elektrotechniker und Abteilungsleiter bei einer Firma in Absam. Bevor er in die Einsatzvorbereitung aufgebrochen ist, musste er seine Agenden übergeben, damit in seiner Abwesenheit alles gut läuft. „Ich bin sowohl im Zivilberuf als auch beim Bundesheer in einer Führungsposition, die ich auch wahrnehmen will. Schließlich habe ich mich freiwillig verpflichtet“, schildert Moravitz. Um Befreiung vom Einsatz zu bitten – diese Möglichkeit haben 900 Milizsoldaten bisher genützt –, war für ihn nie eine Option. Von seiner Frau und seiner Familie sei er sehr unterstützt worden, trotzdem fiel Moravitz der Abschied vor allem von den Kindern nicht leicht. „Aber der Einsatz trägt dazu bei, dass wir hoffentlich alle so bald wie möglich in eine Normalität zurückkehren können – und da will ich meinen Beitrag leisten“, so der 45-Jährige.