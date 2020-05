Streit über Ischgl-Kommission, zwei Experten verkündeten Rückzug

Innsbruck – Und wenn nicht morgen, dann übermorgen oder zumindest irgendwann: Die Expertenkommission zum Tiroler Corona-Krisenmanagement steckt fest. Am Montag soll sie endgültig eingesetzt werden – notfalls mit Mehrheitsbeschluss. Wie beim vorzeitigen Aus des Untersuchungsausschusses zur Flüchtlingsgesellschaft TSD zeichnet sich bei der Ischgl-Kommission eine Achse von ÖVP, SPÖ und Grünen ab. ÖVP-Klubchef Jakob Wolf unterstützt nämlich den Vorschlag des SPÖ-Vorsitzenden Georg Dornauer, dass der pensionierte Strafrichter Josef Geisler und der Experte für Krisenmanagement, Bruno Hersche, die Kommission leiten und sich die Mitglieder selbst aussuchen sollen.

ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf

„Damit ist absolute Unabhängigkeit in der Kommission gewährleistet und eine politische Besetzung der Untersuchungen ausgeschlossen. Dieses Muster entspricht dem Vorbild der Griss-Kommission zur Causa Hypo Alpe Adria“, argumentiert Dornauer. Wolf sagt, er habe leider das Gefühl, dass manchen Oppositionsparteien nach wie vor nicht bewusst sei, wie sehr die internationale Öffentlichkeit auf diese Kommission schauen werde. ÖVP und Grüne hätten deshalb Experten vorgeschlagen, zugleich werde die ÖVP Dornauer unterstützen. „Alleiniges Ziel muss eine umfassende und professionelle Aufarbeitung aller in den letzten Wochen getroffenen Entscheidungen sein. Eine Expertenkommission, die hauptsächlich aus Tiroler Vertretern besteht, ist definitiv nicht geeignet, dem internationalen Anspruch auf eine unabhängige Aufarbeitung gerecht zu werden.“

Die Grünen dürften ebenfalls mitgehen, obwohl sie noch abwarten. Dazu Klubobmann Gebi Mair: „Alle an einen Tisch, wie vereinbart. Nur so werden wir zu einer Lösung kommen, die von allen mitgetragen wird. “ Halb Europa habe wegen Ischgl ein Auge auf Tirol und besonders auf die Kommission geworfen. „Dementsprechend integer, unabhängig und fachkundig sollten die Experten sein. Jede Partei sollte in sich gehen, ob ihre Kandidaten diese Kriterien erfüllen“, fügt Mair hinzu.

Oberhofer

Einer sagte gestern ab – der von den NEOS vorgeschlagene Innsbrucker Anwalt und deutsche Honorarkonsul Dietmar Czernich. Weil er im März bei der Rückreise deutscher Saisonniers und zahlreicher deutscher Tirol-Urlauber in Notsituationen geholfen hat, gab es Donnerstag Diskussionen im Klubobleuterat. Czernich spricht von „konstruierten Vorwürfen“. Ihm sei die ernsthafte und ehrliche Arbeit in der Kommission ein persönliches Anliegen gewesen. „Das Interesse an einer seriösen Aufklärung der Vorgänge in Ischgl hat in Deutschland eine Dimension, die von Tiroler Politikern nicht erkannt wird.“ Wegen Unzumutbarkeit ziehe er deswegen seine ursprüngliche Zusage zurück.

Auch Dillersberger zieht sich zurück

Ein weiterer Experte – der ehemalige freiheitliche Dritte Nationalratspräsident Siegfried Dillersberger – kündigte am Samstag seinen Rückzug an. „Für mich hätte eine Mitarbeit nur Sinn gemacht, wenn meine Objektivität und Qualifikation allseits außer Streit gestellt worden wäre", so Dillersberger in einem Brief an Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann, der der Tiroler Tageszeitung vorliegt. Er sei davon ausgegangen, dass über seine Mitarbeit in dieser Kommission Übereinstimmung unter den Landtagsparteien besteht, das sei jedoch nicht mehr der Fall, so Dillersberger. (pn, TT.com)