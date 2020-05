Streit um ein Stück Stoff: Wie nützlich ist der Mundschutz, wie sehr hemmt er?

Probleme anderer Natur hat die Wirtschaftskammer. Der Geschäftsführer der Sparte Handel, Alois Schellhorn, sieht in der Maske ein­e Konsumbremse. Das liest er aus den Erfahrungswerten und den Umsatzzahlen der kleinen Geschäftsinhaber ab. Kleine Geschäfte sind schon länger geöffnet, verzeichnen aber eine niedrigere Kundenfrequenz, auch weil die Abstandsregelungen keinen Käuferansturm zulassen. Die Lust und Laune, schöne Kleider zu kaufen, halte sich bei vielen Kunden in Grenzen, berichten die Händler.

„Wir wollen nicht das Ende der Maskenpflicht fordern“, sagt Schellhorn. Der Druck, die Maskenpflicht abzuschaffen, werde allerdings weiter steigen, spätestens, wenn die Gastbetriebe öffnen. Wirt und Kellner müssen ab 15. Mai einen Mund-Nasen-Schutz tragen, die Mitarbeiter in der Küche nicht. Der Gast muss mit der Maske das Lokal betreten, am Tisch kann er die Maske abnehmen. Gewisse Lockerungen bei der Maskenpflicht hätte es bereits gegeben. So bräuchten Trafikanten hinter ihren Plexiglasscheiben kein­e Maske und keinen Plastik-Schutzschild mehr zu tragen. „Das Durchreichen der Ware kann durch eine kleine Öffnung erfolgen, das ist die Begründung.“

👎 AGES und WHO: Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfehlen die Maske außerhalb von Gesundheitseinrichtungen nicht.

👎 Handhabung: Nach dem Tragen der Maske sollte sie mit 60 Grad gewaschen werden. Die Maske am Kinn oder an der Stirn zu tragen, ist kontraproduktiv.

👎 Virusschleuder: Viren, die im Mund-Nasen-Schutz haften, werden durch das Ausatmen und das feuchte Klima in der Maske aktiv gehalten. Niest man in die Ellenbeuge, trocknen die Viren aus.

Weiss stellt sich damit gegen die Bundesregierung. Gesundheitsminister Rudi Anschober will an der Maskenpflicht in Öffis oder in Geschäften festhalten, solange nicht eine etwaige zweite Welle überstanden sei. Er bezieht sich dabei auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts in Deutschland. Dort heißt es, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes könne ein zusätzlicher Baustein sein, um die Ausbreitung des Virus zu reduzieren, allerdings nur, wenn der Abstand von 1,5 Metern zueinander, die Niesetikette und die Handhygiene eingehalten würden. Einig sind sich alle Experten, dass die Masken von Infizierten getragen werden sollten, um andere zu schützen. In Tirol sind 0,018 Prozent der Menschen mit Corona infiziert.