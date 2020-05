NEOS, SPÖ und FPÖ schäumen: Datenleck soll repariert werden

Empört zeigte sich die SPÖ. Finanzminister Blümel könne „nicht sagen, ‚mein Name ist Hase, ich weiß von nichts‘“, so SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter. Auch die FPÖ schäumte: „Verordnung hin, Verordnung her – dieser Skandal muss aufgeklärt werden. Interessant ist, dass in diesem Zusammenhang rein die ÖVP zuständig ist.“