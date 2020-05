Kriminalität immer mehr im Internet: Cybercrime-Anstieg um 45 Prozent

Ein deutliches Plus von 5,3 Prozent gab es auch bei der Gewaltkriminalität – 73.079 angezeigte Fälle ist die zweithöchste Zahl in den vergangenen zehn Jahren. Morde wurden im Vorjahr 65 verzeichnet, das waren um fünf mehr als im Jahr 2018, 58 Prozent der Getöteten waren Frauen, berichtete Lang. In diesen Fällen seien die Täter zu 48 bis 50 Prozent nicht österreichischer Herkunft“, erläuterte der General. Während Gewaltdelikte an Frauen sich zumeist im häuslichen Bereich abspielen, gab es auch bei der Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum (hier sind die Opfer eher männlich) einen Anstieg. Außerdem gab es eine deutliche Steigerung bei der Verwendung von Stichwaffen: „Früher wurde eher geprügelt, heute wird zugestochen“, so Lang.