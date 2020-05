Von wegen Glücksbringer Hufeisen: Trend geht zum Nicht-Beschlagen

Ein paar Dinge sind in der Pferdehaltung noch wie im Mittelalter. Ab dieser Zeit sollte das Hufeisen das wertvolle Pferd schützen. In allen Ländern, in denen die Tiere für Arbeit und Krieg gebraucht wurden, wurde das Hufeisen zu einem Symbol des Glücks. „Bis dahin sind Pferde freier, also auch mit mehr Bewegung, gehalten worden. In den Burgen und Städten hat sich die Haltung massiv verändert. Ställe wurden gebaut und die Pferde standen in ihrem eigenen Mist und Urin. Durch das enthaltene Ammoniak wurden die Hufe brüchig. Um dies zu verhindern, sind die Vierbeiner dann beschlagen worden“, erzählt Ina Paulweber.